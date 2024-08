Szombaton utolsó napjához érkezett a Fezen, de ezt a látogatók száma csöppet sem érzékeltette. Minden színpadnál tömeg volt, csak úgy, mint a fesztivál italos- ételes standjainál, az óriáskeréknél és gyakorlatilag mindenhol, ahol valamivel megszólították a közönséget. A látogatók igen szép száma nyilvánvalóan azzal is magyarázható, hogy hétvége volt, szombaton végre az is ki tudott menni a fesztiválra, aki hétköznap dolgozott.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Megkérdeztük a fesztiválozókat, visszajönnek-e jövőre is, s ha igen, akkor mi vonzza őket. A többség azonnali egyértelmű igennel válaszolt, mindenképpen jönnek jövőre is, míg akadt olyan, aki nyomdafestéket nem tűrő formában fejezte ki tetszését a fesztivál iránt. Igaz, hogy videós összeállításunkba nem került be ízes véleményével, de legalább ő biztosan jól érezte magát. Voltak, akiket a fesztivál egésze magával ragadott, míg mások kifejezetten a kedvenc zenekaruk, előadójuk koncertje miatt látogattak ki a Fezenre, véletlenül sem a hideg sör miatt.