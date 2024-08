Az idén huszadik évfordulóját ünneplő Nyitott Tornatermek program keretében hétről hétre több ezer székesfehérvári sportol. A program nemcsak sportolási lehetőséget, hanem közösségi élményt is kínál a résztvevőknek, akik a társadalom minden szegletéből érkeznek ezekre az alkalmakra. A kezdeményezés valamennyi városrészben díjmentes sportolási lehetőséget kínál minden korosztálynak.

Az országosan egyedülálló Nyitott Tornatermek Program szeptembertől 25 helyszínen 22-féle sportolási lehetőséget kínál a városi iskolák tornatermeiben és a közösségi házakban. Újdonságként érkezik a tartásjavító torna a 12–18 éveseknek, hétfőnként a Széna téri Általános Iskolában, valamint a kézilabda keddenként a Vasvári Pál Általános Iskolában. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tornatermében keddenként, csütörtökönként és péntekenként, illetve szeptemberben hétvégi napokon várják majd a mozogni vágyókat – tájékoztatott az ÖKK.

Újraindulnak a Nordic Walking foglalkozások is, a díjmentes séták 16 helyszínről indulnak, melyek közé újdonságként a Rácbánya-tanösvény sétányai is bekerültek. A nordic walkingot életkortól és nemtől függetlenül bárki végezheti, nem kell hozzá speciális előképzettség, nem terheli túl az mozgásszerveket, nem okoz izomlázat és ízületi fájdalmat. Jó hatással van a szív- és érrendszerre, az anyagcserére, a mozgásszervekre, a hormonháztartásra és az immunrendszerre. Székesfehérváron sokan igénybe veszik, így komoly közösségépítő hatása is van.