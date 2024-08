Hallom a gyerekek nevetését, duruzsolását - a nyári szünet utolsó heteibe sűrítik az összes maradék felhőtlenségüket. Nagy ajándék ez: hallani őket, vigyázni rájuk, szeretni, amíg csak lehet. Akár kicsi, akár nagy és már a tinédzserkor küszöbén egyensúlyoz, mindig, mindenkor éppen az a legjobb kor, amiben éppen van - ezt eddig minden évben így gondoltam és így van ez most is. Nem kell több, csak ők és az egészség, az is csak azért, hogy minél tovább vigyázhassunk rájuk. Apropó, egészség. Milyen törékeny, milyen illékony vagy... Lehetsz boldog, lehetsz gazdag, szegény vagy árva, ez a földi test bármikor kifoghat rajtad. S ha így van és megtörténik, amire nem számítasz, az élet új dimenzióba kerül: felerősödik a jó kapcsolatok értéke, a szép pillanatok varázsa, a becsület ereje. Jó lenne emlékezni erre akkor is, amikor "minden megvan".