Egy másik országba utazni, mint ahol élünk mindig jár egy kis kilépéssel a komfortzónánkból, ehhez társul olykor a kultúrsokk is: az idegen épületek látványa, a gasztronómiai különbségek, az idegen nyelv – ezek valakiből szorongást, míg másokból kíváncsi izgalmat váltanak ki. Tartozzunk mi bármelyik csoportba is, egy biztos, a tapasztalás gazdagságával térünk haza és ez az az érték, amelyet újra és újra kapunk, majd pedig hazaviszünk magunkkal legyünk bárhol a világban. Ebből építkezhetünk és ezt adhatjuk tovább mindazoknak, akiknek még nem adatott meg az utazás élménye. Éppen ezért, amíg ott vagyunk kötelességünk, hogy merítkezzünk a kultúrából, a vallásból, a gasztronómiából és az elénk táruló látványból. Tapasztalásaink által gazdagabbak leszünk és másokat is azzá tehetünk.