Minden év július végén és augusztus végén egyszerűen felborul az élet a mi kis csendes falunkban az O.Z.O.R.A. Fesztivál miatt. Általában nyugisan telnek ilyenkor is a napok, de a forgalom és az emberek száma robbanászerű növekedésbe kezd. Érdekes sztorik is ritkán vannak, nem úgy mint nagyjából öt évvel ezelőtt. Épp az udvarban csinálom a dolgaim kora reggel, amikor a házunkkal szemben található dombról, a kukoricásból feltűnik egy ember. Először nem is lettem rá figyelmes, ám meghallottam, hogy kiabál. „Én vagyok Jézus.... Én vagyok Jézus" – harsogta a madárcsicsergős reggelbe érces hangjával az egyébként hosszú hajú, nagy szakállú, meztelen férfi. Már-már azt hittem álmodok, aztán az épp ügyeletes rendőrök lekapcsolták az éjszaka vélhetően fantasztikus bulit csapó férfit, aki egy kicsit az én reggelem is vidámabbá tette.