A Királyok Parkjában tartották kedden délelőtt azt a sajtótájékoztatót, melynek során beszámoltak a szervezők a III. Jurta Nap programjairól, részleteiről.

– A Fejér Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében megvalósuló III. Jurta Nap egyik különlegessége, hogy láthatjuk azt a vezéri jurtát, ami legutóbb augusztus 20-án Budapesten volt felállítva. Minden évben, az utolsó nyári hétvégén nem csak a palotavárosiaknak, hanem valamennyi érdeklődőnek szeretnénk megmutatni eleink hagyományát és azt a régi építkezési vagy lakhatási formát, ami a nomád élet sajátja volt. A felújított, szépen áttisztított jurta felállítása is érdekes program lehet, így már reggel 8 órától várjuk az érdeklődőket, akik maguk is részt vehetnek az építés izgalmas folyamatában–mondta Viza Attila, a körzet önkormányzati képviselője.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A helyszínen az is elhangzott, hogy egyetlen fémalkatrész sincs az építményben, de azt is megemlítették, hogy meleg nyarakon a hűvös hajnalok egyikén állították fel ezeket a sátrakat elődeink, ezzel egyfajta hőszigetelt csapdába zárva a hűvös levegőt.

– A Királyok Parkjában szombaton 8 órától már megkezdjük a jurta állítását, és várunk mindenkit, akit érdekel, hogyan épül fel vándorló nomád eleink nemezsátra. A látogatók megismerkedhetnek azokkal az egyszerű kötözési módszerekkel, amivel stabilizálni lehet a jurtát. Maga a hivatalos program 11 órától kezdődik, lesz népművészeti vásár, kézműves bemutató. mesemondás, népi játékok és íjászkodás is. A III. Jurta Nap résztvevői megismerkedhetnek minden foglalatossággal, ami ehhez a nomád életmódhoz tartozik – invitált mindenkit Berta József.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Fejér Megyei Népművészeti Egyesület alapító tagja arról is beszélt, hogy jelenleg nagy divatja van a jurtának, és hogy vannak a megyében egészen modernizált változatok is.