A pszichés egészségünkkel való foglalkozás ma már egyáltalán nem tabutéma, épp úgy járunk pszichológushoz, mint fogorvoshoz. Igaz, a pszichológiai foglalkozások igen drágák, sokan nem engedhetik meg maguknak, pedig szükségük lenne rá. Számukra most nagy segítség lehet, hogy az Egészségfejlesztési Iroda ingyenes pszichológiai tanácsadást szervez. A szakemberek segítenek a mindennapi problémák, a stresszkezelés és a szorongás oldásában, de pszichés támogatást is nyújtanak az édesanyáknak, valamint párkapcsolati és egyéb krízishelyzetek megoldásában is segítenek. Az ingyenes tanácsadásra korlátozott számú érdeklődőt tudnak fogadni, melyhez telefonos bejelentkezés szükséges a +36 70 509 1170-es számon, ahol további információ is kérhető.