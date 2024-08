Székesfehérváron is megtette a szükséges intézkedéseket az önkormányzat: összegyűjtve elérhető az ivókutak listája, vízvételre alkalmassá tették a közterületi tűzcsapokat, és klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben. A város polgármestere mindenkit arra kér, hogy figyeljünk egymásra, kiemelten a környezetünkben élő idős emberekre, valamint vigyázzunk a házi­állatainkra is – hívta fel a figyelmet az önkormányzat.

A hő stresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Mindezek fényében lehetőleg kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségben a visszavonásig!