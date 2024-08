Tudta-e?

Horváth Hella túlélésért vívott küzdelmére az országosan is ismert műsorvezető, Jakupcsek Gabriella és vele együtt a Richter Főnix Közösség is felfigyelt és 2024-ben, így egyik Főnixének választotta. De mit is takar ez pontosan? Kattintson és olvassa el cikkünket!