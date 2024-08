A 16 éves Szántó Regina, mint animátor, tárlatvezető diákmunkás dolgozik a gárdonyi Rönkvárnál ezen a nyáron, ahol most illatos és színes szappanok készítésére várja a gyerekeket.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Ezen a héten minden nap 14 órától vagyunk itt és várjuk a gyerekeket egy kis bütykölésre – mondja az ifjú hölgy, aki saját ötletét valósítja meg most ezeken a foglalkozásokon. Mutatja is, hogyan: fog egy natúr szappant, lereszeli, majd pedig egy kis vízzel elegyítve összegyúrja. Ehhez bármilyen adalékanyag adható: ő most illóolajat tett hozzá – pár csepp levendulát. A kéz és a nyár melegétől megolvadt kis szappangolyókat szilikonformába nyomkodja, amelyekből már szép formájú szappanocskák bukkannak elő. De keverhető a szappan bármi egyébbel is: színes anyagokkal, gyógynövényekkel, hogy még dekoratívabb legyen. Az egy órás foglalkozásokba szinte bármilyen kreatív ötlet belefér.