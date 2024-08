A helyi sajtómunkatársaknak bizonyára nem kell bemutatni Kiss Lászlót, hiszen valamennyi sajtótájékoztatón, nyilvános eseményen az általa készített képeken nézhetjük vissza az ott átélt pillanatokat, jelenős momentumokat. Az ő munkáiból nyílt most tárlat a művelődési házban, mely a Hétköznapi életek Magyarországon címet viseli és augusztus 30-ig ingyenesen megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. A kiállítás címe igen beszédes és azok, akik ellátogattak a megnyitóra bizonyára ugyanúgy vélekednek, mint én: találó és nyers, amely jól reprezentálja az elénk táruló képeket. Nem mesterkélt és nem is túl gondolt, a szó jó értelmében egyszerű, akárcsak egy hétköznap. Valószínűleg éppen emiatt a tárlat látogatói magukat, a saját hétköznapjaikat is viszontláthatják a munkákon. Kiss László olyan pillanatokat örökített meg, amely mellett a többség elsiklik, például egy idős hölgyet, ahogy kendővel a fején, szatyort cipelve sétál vagy egy konyhában ülő férfit.

Fotó: Kerekes Boglárka

A kiállítást Tóth Tamás plébános nyitotta meg, aki beszédében elmondta négy szóval tudná leírni a tárlaton látható képeket. Az első ilyennek a véletlent nevezte meg, mint mondta, az is a véletlennek köszönhető, hogy ő nyithatta meg a kiállítást, hiszen Lászlóval véletlenül találkoztak össze, majd később e találkozásnak (is) köszönhetően az alkotó felkérte őt a tárlat megnyitására.

Fotó: Kerekes Boglárka

Aztán valóságos, mert a képekről a mindennapi valóság egy szelete tükröződik vissza. Hétköznapi, mert olyan egyszerű jeleneteket ábrázol, amely minden ember hétköznapjaiban megtalálható. Végül pedig intim, mert megmutatja mindazokat, amiket nem feltétlenül látunk a képeken: evést, cipekedést és gondterhelt arcokat.