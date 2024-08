Augusztus 10-én, szombaton Móron Csókakő felé vezető borúton Ismét We Love Mór Outdoor lesz. A különleges borkóstoló lényege, hogy a művelt szőlősorok között lehet megkóstolni azokat a nedűket, melyek élete éppen ott kezdődött. Most talán még érdekesebb, mert az előző évjáratot kelyhekből, a 2024-es termést pedig a fürtökről lecsípve lehet megkóstolni, hiszen érnek már a szőlők, sőt, a korai fajták szürete már meg is kezdődött.

Most szombaton a Brigád Pince, a Csetvei Pince, a Frey Pince és Szőlőbirtok és a Galambos Pince mutatkozik be, de feljebb haladva a borúton, találkozhatnak az érdeklődők a Geszler Családi Pincészet, Kamocsay JR, és miklóscsabi pincéje boraival is.

Természetesen nem csak borok lesznek, a kirándulást különböző gasztropartnerek teszik még színesebbé.

Mivel a program lényege, hogy minden pincészet a szabadban, a saját szőlőjében mutatja meg borait, így esőhelyszín nincs. Rossz időjárás esetén új időpontot tűznek ki a szervezők.