A Játékfesztiválon az óvodás és általános iskolás korú gyermekek dinoszauruszvadászaton, régészeti és kreatív foglalkozásokon, sőt, még dínóetetésen is részt vehettek. A fesztivál az Útkeresés Segítő Szolgálat jótékonysági adománygyűjtő kampányával egészült ki, így iskolatáskákkal és tanszerekkel is tudták segíteni a hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdését. A segítő szolgálat kezdeményezésében kilencedik éve partner a Hankook is, amely idén 300 ezer forintos adománnyal járult hozzá rászoruló gyermekek iskolakezdéséhez.