Kardcsörgés és a középkori katonai tábori élet hangjai töltik majd be Székesfehérvár belvárosát augusztus 18–20. között. A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület a Királyi Napokhoz kapcsolódva idén is megeleveníti a történelmet: harcászati bemutatókkal és élő tábori képpel varázsolják vissza a múltba Székesfehérvár belvárosát.

A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület célja a IX–XI. század időszakának bemutatása. Elsősorban a honfoglalás és az államalapítás időszakát szeretnék bemutatni az újrajátszás segítségével – mondta el Haraszti Zsigmond, a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület oszlopos tagja. – Tevékenységünk leglátványosabb elemei a harci bemutatók, melyeken csak gyalogosan és közelharci fegyverekkel küzdünk meg egymással. Van a csapatunkban olyan, aki külföldi zsoldost alakít, szláv vagy viking felszerelésben. Természetesen érdeklődésünk homlokterében a Kárpát-medence és a magyarság áll, ugyanakkor igyekszünk nemcsak magyar, de a korban a Kárpát-medencében megjelenő más népeket, így például kései avarokat, szlávokat vagy vikingeket is megjeleníteni – ismertette az egyesület tevékenységi körét Haraszti Zsigmond, aki hozzáfűzte, hogy az egyesület számára fontos, hogy ne csak a harcászati bemutatókból álljon a hagyományőrzés. – Élő tábori képeink megalkotásakor arra törekszünk, hogy hűen ábrázoljuk a korabeli tábori körülményeket. Bemutatóinkon és rendezvényeinken a korabeli mindennapok, konyhaművészet és kézműveskedés is megjelenik. A nők sütnek, főznek, míg a férfiak gyakorlatoznak – árulta el Haraszti Zsimond.

Mindezekkel bárki találkozhat Székesfehérváron is, aki kilátogat a Királyi Napokra. Az egyesület az Ulszborg Egyesülettel együttműködve bemutatókkal és élő tábori képpel várja a látogatókat augusztus 18–20. között. – Mindhárom nap különböző harci bemutatóval készülünk, illetve lesz párbajverseny is, amelyre házibajnokságkén tekintünk, így a bemutató kifejezetten sportos jelleget nyer majd. Emellett lehetőség lesz közelről megcsodálni a korabeli fegyvereket, viseleteket, sőt, a vállalkozóbb kedvűek ki is próbálhatják majd azokat. Augusztus 20-ára pedig egy teljes tábori képpel készülünk – mondta el Haraszti Zsigmond, hozzáfűzve, hogy a Királyi Napokat az egyesületnél a legjobban várt rendezvényként tartják számon. – Nagyon fontos, hogy az egykori koronázóvárosban is megmutathatjuk, mit tudunk, és tagjaink is ezer szállal kötődnek Székesfehérvárhoz – jegyezte meg, majd azt is elárulta, hogy a Királyi Napokhoz kapcsolódóan a felvonuló óriásbábok közül ki a személyes kedvence. – A bábok közül talán a Szent Lászlót ábrázolót emelném ki, mivel Szent Lászlót a magyar hadtörténelem és identitás meghatározó alakjának tartom – fogalmazott Haraszti Zsigmond, aki nemcsak az egyesülettel, de a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógusaként is nagy várakozásokkal tekint a Királyi Napokra.