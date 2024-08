Móri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, Miklós Regina r. hadnagy, Kóber Károly r. alezredes és Fodor Róbert r. törzszászlós – áll a kézzel írott levél címzettjei között, melyben a sértett megköszöni a rendőrség munkáját.

Valószínűleg nem mindennapi eset, hogy egy kézzel írott levelet küld egy ügy sértettje a rendőrségnek, melyben megköszönti a hatóságok közbenjárását, de most még is ez történt. Ahogy levelében is fogalmaz az író: a sérelmükre elkövetett internetes csalási ügyben a hatásos és gyors nyomozásnak hála az elcsalt pénzük megkerült és hiánytalanul visszautalták a bankszámlájukra.

– Erről a pénzről már majdnem teljesen lemondtunk és csodák csodájára kitartó munkájuk eredményeként Fodor úrtól kaptunk egy telefont, hogy megvan az elcsalt pénz hiánytalanul és hamarosan megkapjuk. Azt hittük rosszul hallunk és ez egy újabb csalás, de megnyugtatott minket, hogy igaz a hír. Még egyszer nem tudjuk elégszer megköszönni és nagyon hálásak vagyunk a munkájukért – olvasható a levélben.