Bár az olvasó ember valamilyen úton módon megtalálja a módját annak, hogy könyvhöz jusson és biztosan legyen elég olvasnivalója nyáron is, most talán picit mégis nehezebb helyzetbe került, hiszen a könyvtárak nagy része zárva tart. Szerencséjükre azonban a Vörösmarty Mihály Könyvtárban az online foglalásokat nem állították le. Sőt, van még egy jó hír: nyáron nem öt darab könyvet lehet foglalni, hanem tizenötöt – tudtam meg Horváth Adrienntől, aki azt is megosztotta velünk, hogy mindez azt eredményezte, hogy a június-júliusi időszak alatt tíz százalékkal megnőtt a foglalt könyvek száma az év eddigi időszakához képest. A kölcsönzések is szép számokat mutatnak: több mint 26 ezer könyvet kölcsönöztek a fehérváriak és a környékbeliek az elmúlt két hónapban – mondta el Horváth Adrienn. A Fejér megyeiek csak úgy falják a könyveket!

– Tavaly közel 150 ezer volt a kölcsönzött dokumentumok száma, ez idén tovább nőtt. A növekedést az előjegyzett könyvek száma jelzi a leginkább. Jelenleg az előjegyzett könyvek toplistáját Náray Tamás vezeti a Barbara című sorozatával. De szerepel a listán Szentesi Éva több könyve is, Karádi Anna Zserbója, Steigervald Krisztiántól a Generációk harca, és ott van az elsők között Frei Tamás és Julia Quinn is. Ez alapján a nyár kedvez a könnyű irodalomnak. De nem mondhatjuk, hogy csak szórakoztató irodalmat kölcsönöznek az olvasóink – mondta el Horváth Adrienn.

A szépirodalom és a szakirodalom is nagyon népszerű, ezek aránya 80–20 százalék a szépirodalom javára. De nyáron a 20 százalékos szakirodalmi arány nagyon szép számnak számít a könyvtárigazgató szerint. – Megnéztük, hogy a szakirodalmon belül mely tudományterületek érdekelték leginkább az olvasóinkat, s meglepő eredményt kaptunk. Ugyanis az alkalmazott tudományok került ki győztesen, igaz, ide számos tudományág tartozik (például orvoslás, közlekedés, mezőgazdaság, kohászat, építőipar). Természetesen nemcsak az olyan szakirodalom tartozik ide, ami leírja, hogyan kell például útburkolatot készíteni, hanem a gyerekeknek készült közlekedésről szóló böngészők is ide tartoznak – ismertette Horváth Adrienn.