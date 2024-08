A székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskolában szeptemberben nemcsak az első osztályosok, hanem a felsőbb évfolyamosok is csodálkozva nézhetnek körül megszépült iskolájukban: néhány fal ugyanis kiemelkedik a többi, homogén felület közül, s mostantól tarka színekben pompázik, még jobb hangulatot varázsolva az iskola falai közé. Mindez pedig az iskola művésztanárának és egyben művészeti igazgatóhelyettesének, Novák Edithnek az érdeme.

Az egyébként képző- és iparművész tanár gondolt egyet, s a nyári szünet beköszöntével ecsetet ragadott, és nekilátott kifesteni az iskola belterének főbb falait. S hogy miért pont ezekre a falakra esett a választása? – Az épületbe érkezők szeme elé elsőként ezek a falak tárulnak, így célszerű volt ezt a felületet választani – mondta Novák Edith, aki azt is elárulta, hogy elsősorban azért állt neki festeni, hogy színesebbé, vidámabbá tegye azt a teret, amellyel a gyerekek az iskolába való érkezésükkor találkoznak.

Novák Edith alkotásai színesebbé és vidámabbá tették az iskola falait

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Legfőképpen azokat a személyiségbeli és korosztálybeli sajátosságokat igyekeztem figyelembe venni, amelyek a gyerekekre jellemzőek. Főleg alsóstagozatos gyerekek fordulnak meg azon a helyen, ahol ezek a falak állnak, de természetesen megfordul ott a tanári kar és a gimnazisták is. Minden szín egy-egy lelkiállapotot szólít meg, s egészen más egy kék térbe belépni, amely a légiesség és a női minőségeknek feleltethető meg leginkább, ellentétben a sztereotípiákkal, miszerint ez a szín férfi attribútum – ismertette az alkotást a művésztanár, aki mint mondja, korosztályonként változik a színek dinamikája, és minden szín köthető is valamihez: például a napközbeni munkához vagy tanuláshoz, és nem utolsó sorban a relaxációhoz. A tér, amelyben elkészült a festés, általában kiállítótérként is funkcionál, ide kerülnek ki azok az alkotások, amelyek a különböző szakkörökön készültek vagy éppen pályázaton értek el helyezést. Szintén e térben kap helyet a félévi és év végi kiállítás is, amelynek a dekoratív fal méltó hátteréül szolgálhat.