"Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne" – s milyen igaza is volt Teréz anyának, csakhogy bár személye jól ismert, vonatkozó bölcs gondolatai már annál kevésbé. Legalábbis ez látszik akkor, ha az ember végigsétál bármely magyarországi településen. Úgy tűnik, nem része a kultúránknak a környezetünk rendben tartása, s a "mindenki a saját portáján söprögessen" intelmet is csak átvitt értelmében használjuk, szó szerint aligha: nemhogy a másét, de még saját portánkat sem tartjuk rendben – természetesen tisztelet a kivételnek. Az egyéni felelősségvállalás hiánya azért is probléma, mert hiába van egy városnak, így Székesfehérvárnak is egy erőn felül teljesítő Városgondnoksága, amely igyekszik feladatát ellátva rendben tartani a várost és környezetét, ha rendre akadnak olyanok, akik nem akarják rendben tartani környezetüket, vagy egyenesen nem is tudnak arról, hogy az az ő feladatuk volna. Így aztán a Városgondnokság sziszifuszi munkát folytat, gyakorlatilag mindig kezdheti elölről, mert mire végez egy területtel, addig lesznek újabbak és újabbak, ahol nő és virágzik a gyom.

Tovagyűrűző probléma

Gyom, gyom, na de kit érdekel? Gyakorlatilag mindenkit érdekel, főleg az allergiásokat és a kisgyermekeseket. Valószínűleg egyetlen szülő sem szeretné az utcán árgus szemekkel azt figyelni, hogy a mindenre kíváncsi és mindent megfogni és szájába venni akaró csöppsége nem éppen egy csattanó maszlagot készül elmajszolgatni, melyet éppen az utca menti gyom közül halászott ki. Ugyanis ez a rendkívül mérgező gyakori gyomnövény a jobb minőségű talajokon gyorsan megjelenik és elszaporodik. Így aztán "a gyomnak mennie kell" felkiáltással ragad vasvillát és fáklyát a város népe, csakhogy aztán végül nem tesz semmit. Marad az egymásra mutogatás, hogy hát a gyomlálás és miegymás a város feladata. Csakhogy ez nem egészen van így.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Mindenki a sajátját

Az állatot a gazdája gondozza. Nincs ez másként a földekkel, területekkel sem. Ha a járókelő gazos területre lesz figyelmes, jól nézze meg, hol látja azt, mert a terület tulajdonosának dolga a rendben tartás. A házak, s idetartozik minden ingatlan, legyen az családi- vagy társasház, előtti terület és növényzet gondozása az ingatlan tulajdonosának feladata. Akkor is, ha az ingatlan előtt járda fut. Társasház esetében a háznak jó esetben van gondnoka, akinek a feladatai közé tartozik a ház környezetének rendben tartása is. Gondnok híján pedig a közös képviselet feladata intézkedni.