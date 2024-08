Több nagyszabású útépítés is kezdetét vette Gárdonyban hétfőn. A város felhívása szerint ezért augusztus 26-a és 30-a között útlezárásokra kell számítani. A közlemény szerint a Chernel iskola előtt, az Iskola utca északi oldalán leállósáv, az épület bejárata előtti szakaszon pedig térköves parkolók épülnek. A felújítási munkálatok során a felszíni vizek elvezetéséről is gondoskodnak a kivitelezők.

Több nagy forgalmú utca felújítása is megkezdődik a héten: sorra kerül a Posta utca a 7-es úti csomóponttól a felújított szakaszig, továbbá a Széchenyi utca a Szövetkezetek útjától a Márvány utcáig, valamint az Óvoda utca a Mikszáth Kálmán utcától a Bagoly utcáig és a Bethlen Gábor utca az Óvoda utcai kereszteződéstől a Széchenyi utcáig. Az utak felületét első ütemben felmarják, javítják a szerkezeti hibákat, majd ezt követően új aszfaltréteg kerül a felületekre. "Az útépítésekkel járó kellemetlenségek szeptember végére megszűnnek. Utána 30 éven át jó utakon közlekedhetünk" – üzeni a városvezetés.