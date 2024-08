35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,

1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,

1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Távolságok értelmezése

A minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Fotó: E.ON

Gallyazás minimális távolságok Ez az ábra szemléltető jellegű, kizárólag figyelem felhívási célt szolgál. Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni. Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél, állapotuknál (pl. korhadt, beteg fa) fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt. Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

Feszültségmentesítés

Az élet-és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültségmentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit térítésmentesen biztosítunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy írásban jelentsék be a munkavégzés tervezett dátumát legalább 35 naptári nappal hamarabb.

A gallyazás folyamatának részletei

Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem társaságunk kezdi meg a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakban meghatározott műszaki előírások alapján, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végezzük el, és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülnek.