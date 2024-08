Az éppen most virágzó aranyvessző teával, valamint csalán és som szörppel kínálta balinkai túrája kezdetén a népes érdeklődőtábort Lencsés Rita gyógynövény szakértő augusztus 25-én, vasárnap délelőtt, mielőtt elindultak a Gaja-völgy rejtélyes és izgalmas világába. Azért éppen ezeket a gyógynövényeket kóstoltatta a túra résztvevőivel – árulta el a feol.hu-nak -, merthogy várhatóan éppen ezekkel a növényekkel találkozhatnak a kirándulás alkalmával az érdeklődők. A Szent István Király Múzeum Herbarius túráit vezető szakember a vasárnapi kirándulást a som szüreteléséhez időzítette, így ez volt a séta fő fókusza.

A közel húszfős társaság azonban nem csak sommal találkozott a balinkai túrán: Rita bemutatta az útjukba akadt katángkórót, mezei zsályát, mezei zsurlót és a lómentát is, a som termése mellett pedig gyűjtöttek közönséges galajt, csalánt, keskenylevelű útifűvet, valamint kanadai aranyvesszőt. A Gaja-völgy szélén számos somfa él, melyek termését a résztvevők lerázták a fákról, összeszedték és persze kóstolhatták is. S hiába volt rendíthetetlen hőség ezen a napon, a résztvevők a túra céljának elérése után is menni akartak tovább: épp ezért nagy séta következett a vaskeresztig, majd vissza, miközben Lencsés Rita mesélt a som hatásairól is.

Fotó: Lencsés Rita

- A som termése nyersen, frissen fogyasztva az igazi – mondta. - Magasabb a C-vitamin tartalma, mint a csipkebogyónak, így igen értékes gyógynövény. Szörp és lekvár is készülhet belőle, melynek során ugyan elveszti vitamintartalmát, de mindezek után is jót tesz az emésztésnek. Fanyar ízvilága, savassága miatt egyébként is nagyon kedvelt gyógynövényünk.

Lencsés Rita következő Herbarius túrája szeptember 15-én lesz, amikor Bakonykúti térségében ismerkedhetnek meg a résztvevők az ősz ajándékaival – így például a galagonyával.