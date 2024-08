Nyáron hivatalosan is lezárult az a projekt, melynek keretében megújulhatott az adonyi Zichy-kastély környezete. Az ősfákkal és növénykülönlegességekkel teli parkban vadonatúj futópálya is létesült, melyet előszeretettel használnak a helyiek hónapok óta.

Fotó: önkormányzat

A tapasztalatok szerint sokak kedvence lett a rekortán burkolatú, közvilágítással támogatott nyomvonal. Az 520 méter hosszú, a futók igényeit szem előtt tartó pálya tervezésénél elsődleges szempont volt a környező növények védelme, tudta meg a feol.hu az önkormányzattól, ahogy azt is: a közel 100 millió forintos európai uniós támogatásból megvalósult projektben mindezek mellett a helyiek rekreációját, kikapcsolódását segítő park fejlesztése is szerepelt. A parkban éppen ezért ivókutat, valamint kilenc darab pihenőt is telepítettek a fejlesztés során.