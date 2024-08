Frissen Fejérből 1 órája

Fülig Jimmy és Piszkos Fred érkezik Székesfehérvárra

"Álljon egy szobor talpazaton, főt téren létrásan? Így aszt hiszik hogy egy vilákhírű ablakputcolóról van szó. Engemet lehet most (és foknak is) öregíteni szobornak lábszárvédővel sapkába, amint jobbomba kard, balomba revolver és köszben egyik kezemet áldójan terjesztem a népre..." – habár nem pont e leírás szerint, de végül valóban szobrot kapott Fülig Jimmy, s hamarosan Székesfehérváron is megcsodálhatjuk az alkotást.

Gombor Lili Gombor Lili

Talán maga Rejtő Jenő sem gondolta volna, de két híres regényalakja, Fülig Jimmy és Piszkos Fred immáron nemcsak az olvasók fantáziájában élnek és öltenek testet, hanem életnagyságú szobraikkal is találkozhatunk. Szeptember 3–7. között Székesfehérvárra érkeznek az utazó szobrok, melyek már Szegedre, Debrecenbe és Budapestre is ellátogattak. A szobrok alkotója Dobó Ferenc Levente márkaszobrász, aki nagy tisztelője Rejtő Jenő és Korcsmáros Pál munkásságának. Rejtő Jenő figuráinak humorát nagyon nehéz, hacsak nem lehetetlen utánozni, Korcsmáros Pál grafikusnak azonban sikerült: képregényben ábrázolta Rejtő történeteit, aminek töretlen sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még ma is folytatódik a Rejtő–Korcsmáros művek adaptációja, újraértelmezése.

