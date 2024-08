Augusztus 31-én, a nyári hónap utolsó napján tartják Daruszentmiklóson a falunapot. A plakátot nézve, szinte érthetetlennek tűnik, hogyan fér el egy napon ennyi kiváló program egy rendezvényen? Már reggel kilenctől lehet nevezni a csapatoknak a foci, illetve a főző versenyekre, érdemes odafigyelve, jól kitölteni a nevezési lapokat, hiszen a fakanál, nem minden esetben használható eszköz a labdajátékok világában. A színpadi műsorokat gyerekeknek szóló programokkal indítják majd a szervezők, de már a délelőtt is érkeznek sztárvendégek, hiszen 11:00-tól a színpadon Varga Feri és Balássy Betty lesz látható. Ebéd után pedig beindul a színpadi forgatag, hiszen egymást váltják majd a különböző fellépők, Dudar Feri, Jolly, Sihell Feri és Henna a mulatás felelősei lesznek, de lesz még néptáncbemutató, cigányzenei produkció, este nyolckor pedig a szórakoztatás nagyágyúi, az Irigy Hónaljmirigy lép a színpadra, a rendezvényt később utcabál zárja majd. Kísérő programok is gazdagítják az eseményt, ilyen lesz például az olasz legenda, az Alfa Romeo találkozó, ahol az autók, és leginkább ennek a típusnak a szerelmesei találják majd meg a szórakozás és kikapcsolódás lehetőségét. De kirakodóvásár, arcfestés, és ugrálóvár is hívogatja majd a látogatókat.