Ahogyan korábban már megírtuk, két napos falunapi rendezvényt tartottak Sárkeresztúron a hétvégén. Az egyik a falunap a másik pedig a Vármegyei Roma-nap címen lett hirdetve, de egymástól elválaszthatatlan, egy közös rendezvény zajlott mindenki nagy örömére.

Nagy sikere volt a Darts Foci nevű játéknak!

Fotó: Sárkeresztúr önkormányzata

Csuti Ibolya polgármestert telefonon sikerült utolérnünk, aki elmondta, egy nagyon hangulatosra sikerült rendezvényen van túl a település. A kis közösség nagy ünnepe volt ez a két nap, aminek kapcsán mindenki szép emlékeket hordozhat magában, aki csak részt vett az alkalmakon. Zökkenőmentesen zajlottak a műsorok, és elmondható, mindenki megtalálta a magának való műsorszámot, programot. Focival indult a szombati nap, majd a közös ebédet már a települési KI-MIT-TUD követte, ezután pedig a Chace Rom zenekar, Huszti Péter zenekara és Dorina műsora szórakoztatta a közönséget. Így zajlott a szombati nap. Aki pedig bírta, azok a vasárnapi napon sem maradtak esemény nélkül, hiszen ekkor is színvonalas produkciók léptek színpadra. A napot bohóc műsor indította, és a számtalan délelőtti műsorszámot délután a Tendance táncosainak bemutatója követte. Este pedig már a zenekaroké volt a főszerep, és fellépett a Lasho Lecsó, illetve a RitMusa zenekar is. A kétnapos rendezvény csúcspontja pedig a Republic együttes zenei világát képviselő Mohikán zenekar „Cipő emlékkoncert” c. műsora volt, ami minden résztvevőt elvarázsolt.