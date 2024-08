Mivel készülnek a táborlakóknak, tavaly főként a Fejérvíz sóstói telephelyén zajlottak az események. Mit kell tudni az idei táborról?

– Az idei „Fejérvíz gyerektábor” fő témái a sport, a testi, mentális egészség és a fenntarthatóság, ennek megfelelően sokszínű és izgalmas programokkal várjuk a gyerekeket. A táborban többek közt, a teljesség igénye nélkül Kovács Ildikó coach érkezik hozzánk, az országos „Önbizalomnövelde program” keretein belül, interaktív gyakorlatokon keresztül tanulhatnak meg a gyerekek magabiztosabbá válni és az őket érő kihívásokat kezelni. A Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület is meglátogat minket, ők a „Négylábú tanársegédekkel a gyógyulásért” programjukkal, ahol terápiás kutyák segítségével fejlesztik a gyerekek nyelvi és kommunikációs készségeit.

Egy másik napon Lelkes Erika vezetésével gyógynövényes workshopot szervezünk „A gyógynövények legendája” címmel, ahol a gyerekek megismerkedhetnek különböző gyógynövényekkel és azokhoz kapcsolódó izgalmas történetekkel. A foglakozás végén pedig kreatívan hasznosítva az elhangzottakat a megismert növényekből készíthetnek fürdősót, fürdőbombát.

A testi egészség témakörénél maradva Lencsés Rita gyógynövényszakértő tart majd előadást. A foglalkozás célja, hogy a táborozóink megfelelő ismeretet kapjanak a természetben előforduló növényállományról, azok felhasználásáról. Az előadást kóstoló követi – amit együtt a helyszínen készítünk el.

A gyerekek arcára már tavaly is kiült a mosoly és ez idén sem lesz másként

Fotó: Fejérvíz

2023-ban bejárták Fehérvár emblematikus helyszíneit: Városháza, MOL Aréna, Japán kert és még sorolhatnánk. Idén mi várható?

– Ez így van, a tavalyi évben is sokat kirándultunk, amit a gyerekek akkor is nagyon élveztek. Szerencsések vagyunk, hiszen ebben az évben is rendelkezésünkre áll majd Dottó a kisvonat mellyel így több helyszínre is eljuthatunk. A sport jegyében több programot is szervezünk. Az MKOSZ csarnokban Horváth Richárd edző és az Arconic-Alba Fehérvár játékosai tartanak kosárlabda oktatást számunkra. Ezt követi majd egy szintén nagyon izgalmas programunk. Úgy gondoljuk, hogy az amerikai futball még kevésbé ismert sportág, ezért megszerveztük a gyerekeknek, hogy részt vehetnek egy közös edzésen a Fehérvár Enthroners csapatával.