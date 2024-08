Továbbra is várják a jelentkezőket 2 órája

Fejérben is eredményes az iskolaőri szolgálat

2020 nyarán – a nevelési-oktatási intézményekben megszaporodott erőszakos cselekmények miatt – kormányzati döntés született az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében az iskolaőri szervezet létrehozásáról. Így Fejér vármegyében is bevezették az iskolaőri szolgálatot, amelyre továbbra is várják a jelentkezőket. Cikkünkből többek között az is kiderül, ki lehet iskolaőr, és mi tartozik a hatáskörébe.

Gombor Lili

Iskolaőrök első országos versenyét rendezték Székesfehérváron július 1-jén és 2-án. Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az iskolaőri programot a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartása érdekében vezették be, végrehajtása pedig az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv feladat- és hatáskörébe került. Fejér vármegyében az iskolaőri szervezet megalakulása óta, a 2020/2021-es tanévtől teljesítenek szolgálatot iskolaőrök. A 2023/2024-es tanév végén a vármegyében 23 nevelési-oktatási intézmény szerepelt a programban, amelyek közül – a 2024. június 1-jén állományban lévő iskolaőri létszám – 18 intézményben tette lehetővé az iskolaőri szolgálatellátást. Intézményvezetői igények alapján mind általános, mind pedig középiskolákban teljesítenek szolgálatot iskolaőrök – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Az ORFK kérdéseinkre közölt válaszában kitért arra is, hogy az iskolaőri szervezet működését a program indulása óta nagy sajtóvisszhang kíséri. A program szükségességét, az iskolaőrök munkájának fontosságát a közvéleménnyel összhangban a rendőrség is pozitívan ítéli meg. Ezt a pozitív véleményt tovább erősíti az intézményvezetők iskolaőrökről alkotott véleménye. A fenntartók és az intézményvezetők visszajelzése alapján az iskolaőrséggel érintett intézményekben a pedagógusok, oktatók és a diákok szubjektív biztonságérzete erősödött és a tanulók szabálykövetőbb magatartása tapasztalható. A program sikeresnek mondható, hiszen a 2023/2024-es tanév végén ismét számos iskola jelezte csatlakozási szándékát, így a 2024/2025-ös tanévkezdésre újabb 137 nevelési-oktatási intézmény kapcsolódik be a programba. És hogy ki lehet iskolaőr? Iskolaőr az a 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki eleget tesz az iskolaőrök számára előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek. Ezt követően pedig elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely pedagógiai és gyermekpszichológiai, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési, valamint rendvédelmi felkészítési modulokból áll. Az iskolaőri szervezet célja egyrészt bűnmegelőzési feladatok ellátása, másrészt speciális rendészeti jellegű jogosítványok birtokában a nevelési-oktatási intézményekben előforduló jogsértő magatartások megszakítása, a kritikus helyzetek elfajulásának megakadályozása. Aki kedvet kapott az iskolaőri pályához, az a rendőrség honlapján tájékozódhat a részletekről.

