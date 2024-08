A tanév kezdete mindig sok izgalmat hordoz magában: milyenek lesznek az új diákok, az új pedagógusok hogyan tudnak beilleszkedni és melyek azok a jogszabályok, amelyek a nyáron születtek, és az új tanévet befolyásolják – valószínűleg ez utóbbiról tudhattak meg többet azok az intézményvezetők, akik részt vettek csütörtökön a Fejér Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián. Mi azonban csak találgathatunk, ugyanis a rendezvény – a köszöntő kivételével – nem sajtónyilvános esemény volt.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere köszöntő beszédében elmondta, hogy az elmúlt években komoly felújítási programot tudtak a kormánnyal, az államszervekkel és a fenntartókkal együtt megvalósítani. Székesfehérváron 2022-től mintegy 30 milliárd forint értékű iskolafelújítási program kezdődött el. Többek között teljes energetikai felújítás zajlott a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézményében, a Táncsics Mihály és a Munkácsy Mihály Általános Iskolában, melyre azért is szükség volt, mert akár öt–tíz Celsius-fokos hőmérsékleti különbséget is jelenthet. Az összes általános iskolában megtörtént a vizesblokkok felújítása, elkészült a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése, megújult a Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI Szekfű Gyula utcai épülete, a Ciszterci Szent István Gimnázium, valamint a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Folyamatban van a Kodolányi János Gimnázium felújítása, a Vasvári Pál Gimnázium felújítása és bővítése, lassan véget ér a Hétvezér Általános Iskola rekonstrukciója, az Arany János EGYMI Budai úti épületének felújítása, valamint átfogó munkálatok kezdődnek a volt Barátság Házában is, ahol a Pedagógiai Szakszolgálat kap helyet.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mintegy 6 milliárd forintos felújítás indul a Székesfehérvári Szakképzési Centrum négy intézményében – a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában, a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolában, a Széchenyi István Műszaki Technikumban és a Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az önkormányzat a tankerülettel közösen idén három új okostantermet is szeretne létrehozni.