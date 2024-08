Egymillió pár gyermekcipő

Az iskolakezdés előtt, igazán jó hírnek számított, közel negyven évvel ezelőtt, hogy még a külföldi piacra is jut a magyar cipőkből! Sikeres első fél évet zárt a Duna Cipőgyár dunaújvárosi gyára. Teljesítették a korábban meghatározott terveket, sőt a június 30-ig elkészült 570 ezer pár gyermekcipő 20 ezerrel túl is szárnyalja a tervet. Az év első felében exportmegrendeléseket is kapott a gyár. Gyermek félcipőket és csizmákat, összesen 47 ezer pár lábbelit szállítottak Líbiába. Emellett a gyár maradéktalanul eleget tudott tenni belkereskedelmi kötelezettségeinek, bár a nem mindig pontos és megbízható alapanyag-ellátás miatt egyes cipőfajtáknál késések keletkeztek. Jól kezdődött a második félév. Még augusztusban 10 ezer pár gyermekcsizmát exportálnak az NSZK-ba, egyúttal tárgyalásokat folytatnak egy ötezer páros decemberi angliai exportról is. Második féléves tervük összesen 430 ezer pár gyermekcipő, amelynek az elkészítéséhez csak augusztus második felében kezdenek hozzá, mert augusztus 3-tól három hétig általános szabadság kezdődik a gyárban. A gépkarbantartási munkák mellett elvégzik a készárurészleg padlóburkolatának a cseréjét is.



Megújuló óvodák, iskolák!

Négy évtizede is fontos volt, ogy az iskolakezdés előtt rendezettek legyenek az intézmények! A szokásos nyári tisztítás, nagytakarítás mellett Székesfehérvár számos óvodájában, iskolájában nagy ütemben folyik az intézmény korszerűsítése. A Fiskális úti óvodát teljesen felújítják, határideje szeptember elseje, öt helyen: a Velinszky lakótelepen, a Kisteleki utcában, a Münnich lakótelepen, a Mancz János utcában és a Brunszvik óvodában korszerűsítik a világítást. A Május 1. Általános Iskolában csaknem hétmillió forintot költenek a világítás korszerűsítésre, festésre, parkettázásra, a hőközpontot a távvezetékre kapcsolják. Az Úttörő iskolában, a József Attila Gimnáziumban is a fűtést állítják át a távvezetékre. A József Attila Kollégiumban a vizesblokkot cserélik ki, a tetőt javítják, ugyancsak a tetőt újítják fel a 327. Szakmunkásképző Intézetben.