Iskolakezdés 50 évvel ezelőtt

„Szeptember másodikán újra megszólalnak az iskolai csengők. Új füzeteket kezdenek a diákok, új köpenyt vesznek fel a régi, kinőtt helyett és sokan új táskával indulnak az iskolába. Július 15-től augusztus 15-ig az országos kedvezményes füzet- és táskavásár ideje alatt, Székesfehérvárom huszonhétezer füzetcsomagot vásároltak meg a diákok. Ez azonban még nem elég, ezért a papírboltokban folyamatosan készítik az általános iskolai, középiskolai füzetcsomagokat. Az iskolaköpenyek választékára nem lehet panasz, a régi vászonköpenyeket kiszorították a korszerű alapanyagból varrottak. Mi a helyzet a tankönyvekkel? Erről a székesfehérvári Vajda János Könyvesbolt vezetője, Südi Lajosné elmondta, hogy mintegy százezer tankönyv érkezett meg eddig a gimnáziumok és más középfokú tanintézetek számára. A könyvek eladását — éppúgy, mint az elmúlt években — az iskolák végzik. A könyvesboltban szeptember második felében árusítják majd azokat a tankönyveket, amelyeket az iskolák felesleges példányokként küldenek vissza.” – írta a lap 1974-ben.

Nadrágok a kastélyból

„Munkazajtól hangos a felcsúti kastély. Műszakváltás van, ilyenkor jobban pereg az asszonyok nyelve is. A kastély egyik felében az Alcsút—felcsúti Egyetértés Termelőszövetkezet tagjai munkálkodnak, a másikban varrógépek, vasalóasztalok fölé hajolnak az asszonyok. Készülnek a nadrágok, kockásak, divatosak. Francia exportra dolgozik itt harminc asszony a Fővárosi Ruhaipari Vállalat megbízásából, a maiak egyik részlegeként. És még az üzem, az asszonyok is most tanultak bele a nadrágvarrásba. Azelőtt — négy esztendeig — a tsz varrodájában dolgoztak. Most — mindössze július 1-től — nadrágokat varrnak. Az egy hónapos tanulási időt a termelőszövetkezet fizette, és a befektetés nem volt hiábavaló. A felcsúti asszonyok, lányok naponta 150 nadrágot szabnak, varrnak, vasalnak az üzemben. A 150 átlag, de ahogy ők mondják, ennél csak több készülhet egy nap. Júliusban közel négyezer nadrág kelt útra a francia férfiak számára.” – olvasható ugyanebben a lapszámban.