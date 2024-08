A nap, amikor kiürültek Székesfehérvár utcái

A 84’-es tudósítások egyikében bukkantunk rá arra, amely az akkori augusztus elejei kánikuláról ír és arról, hogy a már-már elviselhetetlen melegnek köszönhetően kiürültek megyeszékhelyünk utcái.

„A hőmérő már szombaton délután is kánikuláról bizonykodott, az igazi „népvándorlás” azonban vasárnap reggel indult meg ezen a hétvégén megyénk városaiból. A székesfehérvári pályaudvar ontotta magából az utadat a Velencei-tó és a Balaton felé induló vonatokra, s az agárdi, velencei vasútállomásokon még ennél is több vendéget hoztak a Budapest felől érkező szerelvények” – írták, valamint az is kiderül a cikkből, hogy a legnagyobb vendégforgalmat az agárdi nagy strand és a szabadstrand bonyolította le.

A tudósításhoz csatolt kép fekete-fehér volt, de még így jól látszott a kígyózó sor az egyik strand előtt.

Régmúltunk városa, Úrhida

Tudták, hogy Úrhidát úgy emlegették, mint megyénk egyetlen Szent István korabeli települését, amely még város is volt? Egy 40 évvel ezelőtti írásunk épp ezt taglalja részletesen.

„Úrhidát tehát ismét felfedezték. Életképességét ezer esztendőn át bizonyította, megtartotta. Hiszen város volt valaha, s megyénkben egyetlen Szent István korabeli település, a neve is világosan vall erről. Úr csak a király volt, s e hely határában volt hídja, átjárója a Sárvízen, amely Fehérvárról átjárt Úrhidára, Várpalotára. Város voltát oklevél is bizonyítja” – olvasható, ahogy az is, hogy ekkoriban lendült fel ismét a település. Valószínűleg Székesfehérvár közelségének is köszönhetően egyre többen választották Úrhidát lakóhelyükül.