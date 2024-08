Nagyvárosi közösségi élmény

Talán sokan emlékeznek, hogy egy időben milyen óriási vétek volt az autóban hagyni bármilyen fontos dolgot, mobiltelefont, italt és sorolhatnánk. Ha mégis így tettünk, egy arra járó szakembernek nem nevezhető ember, gyújtógyertyával hatolt be a kocsiba, hogy elvegye az üvegen át, amit azon keresztül nézett ki magának. Otthon aztán, mikor elmeséltük hogyan raboltak ki minket, azt mondták az öregek: Minek hagytátok elől? Amit a szem nem lát, az a szívnek nem fáj. Negyven éve ez még nem volt gond. Nem volt az autóban sem érték, sem egy jó rádió, mégis arról számol be az 1984-es hírlap, hogy hogyan működik az akkor divatos nagyvárosi közösségi élmény, a Ki-fosztóka: Modern korunkhoz idomodnak, úgy látszik, a népszokások is. A régi falusi hagyományként emlékezetes fosztóka új és sajátos változatban „hódít” manapság a városi lakótelepeken. Lényege: esténként, vagy inkább éjszakánként összegyűlnek holmi utcán csatangoló legények, és emlékbe magukkal visznek valami alkatrészt az utcán éjszakázó autókból. A leszerelt rendszámtáblák kedvelt trófeái az efajta gyűjtögetésnek, de letörött ablaktisztítók, hiányzó dísztárcsák, s egyebek is tanúskodnak reggelenként e hagyomány élő voltáról. A csillaggarázsban parkoló autósoknak kellemes meglepetés, ha járművüket, fölébredvén, mégis épségben találják. Úgy gondolom, megérdemelnének ezek a legénykék egy nagy néprajzi „gyűjtést”, a hatóságok részéről. Már úgy értem, őket kéne begyűjteni.