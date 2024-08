Autófeltöréses krimi

„A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság központi ügyeletétől kapott tájékoztatás szerint az elmúlt hét végén a megyében tíz betöréses lopás ismeretlen tettese ellen indított eljárást a rendőrség. Székesfehérváron a Királykát ABC parkolójából elloptak egy 30 ezer forintot érő MZ motorkerékpárt. A Géza fejedelem térről egy 850-es Fiatot vittek el, a kár 50 ezer forint. A Fecskeparton egy büfébe törték be, ahonnan cigarettát és italt loptak 16 ezer forint értékben. Bodakajtoron az élelmiszerboltból cigarettát, élelmiszert és édességet vittek el 42 ezer forint értékben. Mezőszilason a Csikós csárdából cigarettát, kazettákat és magnósrádiót loptak 36 ezer forint értékben. Velencén a nevelőotthonba törtek be, ahonnan készpénzt és magnósrádiót vittek el 16 ezer forintos kárt okozva. Feltörtek a településen egy VW Golfot, melyből kilopták magnósrádiót és az erősítőt, a kár 90 ezer forint. Velencefürdőn a Cápa parkolójában egy Nissant törtek fel, melyből 17 ezer forintot vittek el. Agárdon a Napsugár strand előtt egy Ladát, a Tini strand előtt egy Suzukit törtek fel, előbbiből 16 ezer forint értékű ruhaneműt, utóbbiból szintén ruhát és ékszert vittek el 43 ezer forint értékben" – számolt be a megyei krimiről a Fejér Megyei Hírlap 1994. augusztus 1-én.

Állandó számmal

„Sok zavart okozott a különböző kupaküzdelmek megindulásával a csapatok összeállítása a játékosok mezszáma miatt. Az MLSZ rendelkezése értelmében ugyanis valamennyi I. osztályú klubnak be kellett jelentenie a keretekben szereplő játékosok állandó mezszámát, ezt kell viselniük az egész bajnoki idényben" – számolt be a zűrzavaros helyzetről a Fejér Megyei Hírlap 1974. augusztus 1-én.