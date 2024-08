A fehérvári közgyűlés augusztus 16-án, pénteken reggel a közétkeztetés témájában hozott fontos döntéseket. A képviselő-testület határozata szerint nőnek az intézményi térítési díjak - a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások és szakellátások esetében jövő év január 1-jétől átlagosan 10 százalékkal, majd 2026. január 1-től újabb átlagosan 10 százalékkal emelkednek. A gyermekétkeztetés esetében is szükségessé vált az emelés: jövő év január 1-től átlagosan 20 százalékkal kell majd többet fizetni, melyet 2025. szeptember 1-én újabb 10 százalékos emelés követ. Az önkormányzat azonban továbbra is térítésmentesen biztosítja a bölcsődei gondozást, azért sem most, sem a jövőben nem kell díjat fizetni - derült ki a közgyűlésen, ahogy az is: a térítési díjak emelésére az elmúlt egy évtizedben mindössze egy alkalommal került sor a városban, ám mostanra, a szolgáltatások költségeinek jelentős emelkedésével, az intézmények bevételeinek csökkenésével szükségessé vált a díjak kiigazítása. Az élelmiszerárak folyamatos emelkedése jól látszik abból az adatból, amely szerint míg az állami finanszírozáson túl a közétkeztetés biztosításához 2020-ban 150 millió forintot, addig idén már 600 millió forintot tett hozzá az önkormányzat.