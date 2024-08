Új európai faj, a fasírt európai van kialakulóban. Történelme nincs. Ősei nem tudni melyik földrészen, melyik országban, melyik településen vannak eltemetve. A fasírt európai, se nem fehér, se nem fekete, se nem férfi, se nem nő. Homo Fasírt Europid. Korunk nagy vívmánya. Ezen vívmánytól szerencsére mi most még messze vagyunk. Mi még itt, a magunk kis közösségében emlékezhetünk. Van múltunk. Van közösségünk és vannak ünnepeink. Nemzeti ünnepeink – hiszen még nemzetünk is van! Van mire emlékeznünk, van miről gondolkodnunk. Mi még jó helyzetben vagyunk. Összefogással, megbékéléssel, falunk nagy területi egységét megtarthatjuk – sőt, szorosabbra fűzhetjük. Sok felől jöhetünk Baracs vezér szobrához. A néhai nemzetségfő lovát itatta a Dunában, erdeinkben vadászott és társai ezeket a földeket művelték. Nekünk is minden megadatott a békés, nyugodt életre