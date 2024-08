Ifjú kombájnosok sikere

„Sárkeresztesen és Mohán hirdetőtáblák útján közölte a hírt a falu lakosságával, a termelőszövetkezet tagságával Kalamár Józseftsz-elnök: délelőtt 10 órára végeztek az 1974. évi gabonabetakarítással. Összesen több mint 680 hektárról vágták le és csépelték el a termést, egy Claas és négy SZK 4-es kombájnnal. Külön öröm a sárkeresztesieknek és a mohaiaknak, hogy a termelőszövetkezet fennállása óta a legnagyobb gabonatermést takarították be: a 480 hektár búza átlag 43 mázsa hozammal fizetett. Nagy része volt a zökkenőmentes betakarításban az idén üzembe helyezett nagy teljesítményű szárítónak. Ez tette lehetővé, hogy már július 9-én, elsőnek szállítson őrlésre alkalmas új búzát a fehérvári malomnak a sárkeresztesi szövetkezet. A Sárkeresztes-mohai Előre Tsz-ben az idén ismételten bebizonyították a fiatalok, hogy a legnehezebb, legkényesebb munkákban is számíthat rájuk a közösség.” – olvasható a Fejér Megyei Hírlap hasábjain 1974-ben.

Kilenc éves az ifjúság fehérvári háza

1984-et írunk. Kilenc évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház. Így írtunk róla: „A fehérvári csónakázótó partján álló fehér kupolás épületnek speciális feladata van: az óvodások, általános és középiskolások, dolgozó fiatalok művelődését, szórakozását szolgálja, a gyermektisztségviselők és felnőtt úttörővezetők mozgalmi képzése mellett. A múlt évek nagy változást hoztak a gyermekekkel foglalkozó intézmények életében. Elsősorban az iskolát terhelte ugyan a tizenegy napos oktatási ciklus, az állandó szabad szombat, a tanórán kívüli nevelés fontosságának előtérbe kerülése, a változó napközi, sőt, még a művelődési intézmények nélkül átadott, sokasodó lakótelepek gondja is, de ezek megoldásában egyre növekvő szerepet vállalt az ifjúsági ház. Országosan kiemelkedő eredményeket érnek el a hajó- és repülőgépmodellezők, valamennyi korosztályt öszszefogja a csillagászati szakkör, a versbarát kör családi és társadalmi ünnepeken, KISZ-rendezvényeken arat sikert. A ház dzsesszklubja többszörös birtokosa a kiváló klub címnek, tevékenysége alapján bízták meg idén a Videoton interjazz fesztivál előkészítésével, részben lebonyolításával is. Néhány éve működik a számítástechnikai szakkör, amely a gyerekek körében rendkívül népszerű. Az elmúlt évben a néptánccsoportok mellett táncművészeti tanfolyam is indult; a táncpedagógus száz gyereknek tanította meg a sportgimnasztika, néptánc és a balett alapelemeit.”