Első alkalommal rendezték meg Alapon az Arató Napot. Miután a hosszú évek óta megrendezett hagyományos falunap elmaradt a településen, az októberig még hivatalban lévő polgármester döntése értelmében, a falu lakói nagy örömmel és érdeklődéssel vettek részt és fogadták a művelődési ház udvarán megtartott programot! A rendezvényt hagyományteremtő jelleggel, és ami talán még ennél is fontosabb, hagyományőrző üzenettel rendezték meg, hiszen van-e fontosabb, mint a betevő kenyér, amiért az aratás időszakában sokan dolgoznak, imádkoznak, és adnak hálát a teremtőnek, illetve a földeken dolgozó munkásoknak. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban különösen is megnő a mezőgazdasági munkagépek száma az utakon, ahogy foglalkoztunk is vele egy korábbi írásunkban.

Suplicz Attila elnök, a rendezvény szervezője, aki októbertől a település polgármestereként kezdi meg a munkát a faluban

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvény szervezői az Alap Községért Egyesület, illetve az Alapi Gazdakör. Az utóbbi elnöke Suplicz Attila, aki októbertől a település polgármestereként is dolgozik majd, elmondta. A megnyitót követően, a Alapi Kis-tücskök és a Sáregresi Asszonykórus szórakoztatta a résztvevőket, majd megáldották az aratókat, ezt követően pedig ünnepi ebédre hívták a vendégeket! Az igényesen megszervezett és remek hangulatú rendezvény hangulatában és látványelemeiben is igyekezett bemutatni az aratást és annak csodálatos világát! A rendezvény egyébként csatlakozott a Magyarok Kenyere programhoz is, így Alapról is érkezik majd búza adomány a 15 millió búzaszem elnevezésű kezdeményezéshez. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, illetve Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökének a programhoz csatlakozó online felületen olvasható gondolatai pedig szívet melengetően fontosak, hiszen minden évben várják búzaadományaikat, hogy azt megőrölve lisztként juttassuk el az arra rászorulóknak.

Alapról is érkeznek búzaszemek a 15 millióhoz

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH