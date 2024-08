– Jó hír az online vásárlás kedvelői számára! Újabb csomagküldő automata került kihelyezésre Kulcson. Ezentúl a könyvtár mellett lévő Foxpost automata szolgáltatásait is igénybe vehetik! – olvashattuk a helyi önkormányzati hivatal tájékoztatását! És bár, ma már sok településen elérhető hasonló szolgáltatás, a kis falu életében mégis nagy dolognak számít az újdonság. Különösen is izgalmas az online vásárlást segítő lehetőség, hiszen komoly felmérések mutatják szerte a nagyvilágon, hogy a vásárlói szokások egyre jobban az online piac felé tolódnak. És ha valaki még nem ismerné az online térben való vásárlást, íme egy kis segítség:

– Az online vásárlás a vásárlás azon formája, ahol a kirakat és az egész árukészlet megjelenik a képernyőnkön, így otthonunkból kényelmesen válogathatunk a legkülönfélébb árukból. Ezen igények kielégítésére megjelentek az úgynevezett webshopok, online shop-ok, e-üzletek, ahol egy-egy gyártó összes termékét megnézhetjük. Tehát az internetes vásárlás olyan szerződés, amely a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában köttetik. A fogyasztó az eladó (szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban virtuális módon, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket.

Persze az online vásárlás minden esetben körültekintést igényel, az Európai Fogyasztói Központ (EFK) magyarországi honlapján felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy más országok webáruházaiban történő internetes vásárlások során legyenek fokozottan körültekintőek a fizetési módozatok megválasztásánál. Előfordul, hogy bizonyos esetben a külföldi eladó különösen kedvező árakat kínál, ezért tájékozódjanak akár több helyen is az adott termék átlagáráról, annak érdekében, hogy ne érje őket kellemetlen meglepetés a vásárlást követően. Fontos tudni, hogy webáruházból való rendelés esetén az eladó általában (nem minden esetben) csak a vételár előzetes kifizetése után vállalja a termék leszállítását, melyért külön díjazást számol fel. Bár az online vásárlás gyors és kényelmes vásárlási forma, az EFK azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy mindig válasszanak valamilyen biztonságos fizetési módot, így sok veszélytől óvhatják meg magukat, emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy a felhasználók mindig gondolják át, milyen személyes adatokat adnak meg és tesznek hozzáférhetővé magukról a világhálón. Az online vásárlás nemcsak előnyökkel, hanem bizonyos mértékű kockázattal is jár, amellyel feltétlenül tisztában kell lenni.