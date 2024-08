Egy olvasónk fordult hozzánk azzal, hogy székesfehérvári belvárosi lakóhelyén, a társasház előtt öntözni kezdte a fákat. Az idős hölgy napi több vödörnyi vizet cipelt le a lépcsőn, hogy elegendő vizet tudjon adni a kiszáradt fáknak. A többi lakót is buzdította, csatlakozzanak hozzá, megszólítva főként a férfiakat, akik könnyebben cipelik a vizesvödröket. Volt azonban olyan is, aki nem szeretett volna csatlakozni a fák öntözéséhez. Pedig a környezetünk rendben- és életben tartása közös feladatunk. A rendkívüli hőség, melyet nemcsak a fák, hanem például a székesfehérvári virágóra növényei sem bírtak ki, tőlünk, városlakóktól is nagyobb erőfeszítéseket követel.

Fák mindenütt

Jóllehet, sokan úgy vélik, a város fáinak, növényeinek öntözése a Városgondnokság feladata, azt azonban kevesebben tudják, hogy Székesfehérváron 80 ezer fa van, melyek közül több ezer fa egy-öt éve lett elültetve. Ezek egyenkénti és folyamatos öntözése elképesztő feladat, éppen ezért a Városgondnokság számára is nagy segítség, ha a lakók a környezetükben lévő fákat öntözik. A Városgondnokság honlapján olvasható, hogy az újonnan ültetett fákat az első, második, illetve a harmadik évben öntözik, normál esetben csak eddig szükséges, hogy a fa önálló életet tudjon élni már mesterséges vízutánpótlás nélkül is a városban. Viszont lehet látni, hogy további öntözéses időszakra van szükség, nem csak a fiatal fák esetében. A Városgondnokság évek óta felhívást intéz a lakossághoz, hogy öntözzék ők is a fákat, növényeket, ha tehetik.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Mennyit "iszik" egy fa?

Nos, a társasház lakójának bizony sokszor kellett fordulnia, akkor is, ha jó nagy vödörrel hordta a vizet a fákra, ugyanis egy fának közel 50 literre van szüksége. Nyáron még mélyebb rétegben szárad ki a talaj, ezért nem kell sajnálni a vizet a fáktól sem. A Városgondnokság a fák vízutánpótlásáról öntözőzsákok segítségével gondoskodik, melyeket heti két alkalommal töltenek fel. Ezek 50/70 literes zsákok, attól függően, hogy mekkora a fa, és körülbelül két-három nap alatt szivárog ki a víz.