Egy rab ajándéka az emberiségnek

50 évvel ezelőtt ezen a napon a Fejér Megyei Hírlap hasábjain a keresztrejtvény eredetét ismerhették meg az olvasók. Gondolták volna, hogy mindezt egy bebörtönzött embernek köszönhetjük?

"Az I. világháború utáni időben a lapok hasábjain furcsa börtönablakrácsok jelentek meg. Az emberek eleinte nem tudták mit kezdjenek ezzel a kockás micsodával, aztán néhány nap alatt mint járvány, úgy kapta el az egész emberiséget az új divat, a keresztrejtvény."

Ám az érdekes rész csak ezután következik. Mert ki volt a "feltaláló"?

"Ma már tudjuk, hogy francia volt, Victor Orville-nak hívták és 75 éves korában Londonban halt meg. Azt pedig, hogy találmánya éppen rács formájú, nem a véletlen idézte elő. Orville ugyanis éveken át fegyenc volt egy börtönben, gondatlanságból okozott emberölés miatt. Idős ember létére már nem tudták a börtönben foglalkoztatni, ezért kikezdte a börtön unalma. Éveken át csak nézte börtönablakának rácsozatát, amíg apránként be nem népesültek ennek a rácsnak a kockás betűkkel, amik szavakká, értelmes szöveggé tolultak össze. Mihelyt kiszabadult, első dolga egy híres napilap felkeresése lett, melynek főszerkesztőjét megnyerte az új találmány, s ezzel megindult az egész világra az új lavina."

Kívánjunk még magunknak sok hasonlóan hasznos lavinát.



Pizza komputerről

Csupán 30 évet utazunk vissza az időben, és mai szemmel hihetetlen vívmányról írt olvasóinak a hírlap.

"Nemsokára már fel sem kell állniuk a helyükről a számítógép rabjainak, elég lesz lenyomni néhány billentyűt, és már hozzák is házhoz a friss pizzát . A Pizza Hut amerikai láncolat bejelentette, hogy a közeljövőben csatlakozik a számtalan komputer hálózatot egybefogó Internethez. A PizzaNet program segítségével az Internet előfizetői pillanatok alatt kiválaszthatja és megrendelhetik kedvenc pizzájukat. A hálózatba betáplált adatok a Pizza Hut kansasi központjába futnak be, a központi komputer pedig értesíti a megrendelőhöz legközelebb lévő üzletet, hogy hova vigyék akár éjjel is az áhított pizzát."