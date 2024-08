Társlapunk, a Dunaújvárosi Hírlap arról számolt be, hogy a kiszolgáló egységek, az öltözők és a mosdók is kész közeli állapotban vannak, miközben a jégpályát alácsövezték, a hűtőrendszert összeszerelték és a pálya alapjait is elkészítették. A létesítmény az Angels Női Jégkorong SE otthona lesz.

Az egyesület a beruházást TAO-támogatásból valósítja meg, a kivitelezést az Amper 99 Kft. mint fővállalkozó és a DVN Építő Kft. végzi. Ez utóbbi cég tulajdonosával, Jobb Dáviddal készített interjút a duol.hu amelyet ITT olvashatnak el!