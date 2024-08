Az elismerteket és az esemény más résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte.

– Szép hagyomány, hogy a Királyi Napok keretében adjuk át ezeket az ösztöndíjakat – mondta a városvezető. – A Bory-vár után ezúttal egy másik helyen szerveztük meg az eseményt, mert ezzel egy új, gyönyörű épített örökséget is be akartunk mutatni. Egy méltó, míves kiállítást. Ez a környezet méltó és alkalmas arra, hogy elismerjük azok munkájáét és törekvéseit, akik vagy már eddig is sokat tettek a város kultúrájáért, vagy ezután teszik meg azt. Szép és helyi kulturális, értelmiségi életet mutatnak a díjak, amelyeknek üzenete van: arra sarkallunk mindenkit, merjen nagyot álmodni, mi pedig ehhez igyekszünk biztosítani, ha szerény mértékben is, az anyagi eszközöket. Idén is vannak visszatérő ösztöndíjasaink, de mindig megjelennek új szereplők és új témák. Mindenkinek köszönöm a munkát és gratulálok az ösztöndíjban részesülteknek!

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Deák Dénes Alapítvány Kuratóriuma Székesfehérvár kulturális életében, kiemelkedően is a színházi kultúra ápolásában, közkinccsé tételében végzett kiemelkedő munkássága, valamint alkotói tevékenysége elismeréseként a Jászai Mari-díjas rendezőnek, a Vörösmarty Színház igazgatójának, Szikora Jánosnak adományozta a Deák Dénes Díjat. A Deák Dénes Ösztöndíjat Bányai Balázs nyerte el Pribék Antal székesfehérvári fotográfusnak a Fejér vármegyei kastélyokról és uradalmakról az 1870-es években készített fényképsorozatának feldolgozására. A munka már elkezdődött, de az anyag nagy terjedelmére való tekintettel a kuratórium egy évvel meghosszabbította az ösztöndíjat.

Az ünnepség további részében Borbély Leventének, a XIV. Fehérvári Versünnep győztesének tolmácsolásában Weöres Sándor gondolatait hallhatta a közönség. „Mondják, minden művész-tevékenység teremtés; és hallottam azt is, hogy anyaság. A két állítás egymásnak ellentmond, és egyik sem igaz, de mindegyike értékes részlet-igazságot tartalmaz, mert jelzi a műalkotás-folyamat két elérhetetlen limesét, mint a számsorét a kétféle végtelen. Teremtőnek látszhatik a művész, hiszen olyat létesít, mely előbb nem volt, és isteni önkényességgel alakítja saját külön világát; és mégsem teremtő, mert csak a rendelkezésre álló tárgyi és szellemi elemek felhasználásával készülhet a műve, a semmiből valamit nem alakíthat. De hasonlatos az anyához is, mert a benne kialakulót hozza világra; csakhogy a művésznek részben saját akaratától függ, hogy szellemi gyermeke miféle és mekkora legyen, s joggal tesszük felelőssé, ha eredménye torzszülött. Remekművek sora igazolja, hogy a művész-teljesítmény lehet pusztán csak művészi és semmi más; és amellett, hogy művészi, lehet egyúttal tudomány, bölcselet, vallás, erkölcstan, politika, praktikum, szórakoztatás, akármi. Minden emberi teljesítmény iránt fönnáll valamilyen minőségi igény, így a művészettel kapcsolatban is; de nincs olyan emberi megnyilvánulás, mely ne jelentkezhetnék művészetként – a művészet tehát szabad alkotás.”