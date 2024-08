A Perseidák meteorraj augusztus 12-én éjjel és hajnalban volt csúcsformában, de még 13-án sötétedés után is számos kívánságot elrebeghettek a hullócsillagok láttán azok, akik feltekintettek az égboltra.

Kortyis Dávid martonvásári fotós sem tett másképp 12-én éjjel, ám akkor még csak egyszerűen élvezni akarta a látványt. "De olyan sok hullócsillag volt az égen, hogy muszáj volt visszamennem a fényképezőgépemért" - árulta el, hogyan is készült a feol.hu-n is látható varázslatos felvétel. Megérte a fáradozás, ugyanis nem csak a tejúton végigfutó hullócsillagot sikerült elkapnia, de egy keresztbefutó repülőgép fénycsíkját, sőt, talán még egy műholdat is. Igencsak nagy volt a "forgalom" tehát az univerzumban, ahol legközelebb októberben van esély csillaghullást látni: a Drakonidák meteorraj október 6-a és 10-e között - legsűrűbben október 8-án - szórja tele az eget a semmibe vesző égi tüneményekkel. Melyeket látni akkor van esélyünk, ha tiszta lesz az égbolt.

Fotó: Kortyis Dávid