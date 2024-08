A horgonyt Kemi városa ajándékozta 1984-ben Székesfehérvár közösségének azzal a szándékkal, hogy szimbolizálja a testvérvárosi kapcsolatok állandóságát, töretlenségét és az ezekbe vetett hitet. A horgony egy görög óceánjáró hajóról szakadt le 1962- ben. Miután kiemelték a Botteni-öböl vizéből, Székesfehérvárra szállították, hogy itt tanúskodjon a két város és nép testvéri kapcsolatáról.

– olvasható a felavatott táblán magyarul, finnül és angolul is.

A székesfehérvári családok, barátok egyik kedvenc találkozóhelye a horgony

Fotó: Fehér Gábor

Székesfehérvár legrégibb testvérvárosából, a finnországi Kemiből érkeztek vendégek a királyok városába és a Csónakázó-tó mellett található 2,5 tonnás vasmacskánál találkoztak a SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok Körének tagjaival, a város vezetőivel és a nagykövetség képviselőivel.

Cser-Palkovics András: A fehérvári folklór fontos eleme immár egy pillantással történet kap

Fotó: Fehér Gábor

A 40 éves „ajándékozás" alkalmából rendezett ünnepségen elsőként Cser-Palkovics András köszöntötte a megjelenteket:

– Valószínűleg nem telik el úgy nap Székesfehérváron, hogy legalább egyszer ne hangozna el: Találkozzunk a horgonynál! Kemi és Székesfehérvár szimbóluma ugyanis immár sokkal több, mint köztéri emlékeztető, városunk polgárainak találkozópontja, mondhatni a helyi folklór része. Az emlékmű, amely két város, két közösség barátságát testesíti meg, talán nem is remélhetne jobb sorsot annál, minthogy barátságok helyszínévé változik. Azonban ezeknek a találkozóknak mostanáig lehetett egy állandó kérdése is: Mégis mit keres egy 2,5 tonnás vasmacska a Csónakázó-tó partján? Elvégre, Székesfehérvár kultúrája és hagyományai igen sokrétűek és változatosak, de tengerészeti múlttal és ambíciókkal nem rendelkezik, ez a horgony pedig a tavon köröző kajakoknak és kenuknak is, talán túlzás lenne. Mostanáig legalábbis egy Google-kereséshez kellett szorítania magát a kíváncsi fiataloknak és a hozzánk érkező turistáknak ahhoz, hogy a horgony pontos történetét megtudhassák. Mostantól azonban nincs szükség erre, hiszen a fehérvári folklór fontos eleme immár egy pillantással történet kap – fogalmazott a polgármester, aki köszönetét fejezte ki Kemi városának a barátságért, méltatta a SAMPO Finnbarátok Körét és a Finn Nagykövetséget is.