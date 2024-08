Régi stílusú archaikus dallamok hangoztak el főként Pusztinából, de más moldvai faluból is hoztak „kincseket" a csángó kultúra képviselőinek legfiatalabb generációja. A Pusztinai Kakasok együttes még 2019-ben jött létre a Pusztinai Magyar Házban, ahol a Magyar Örökség- és Európai Polgár-díjjal kitüntetett csángómagyar népdalénekes, Nyisztor Ilona szárnyai alatt indultak el, fejlődtek és bontakozhatták ki tehetségüket. Ma már az együttes tagjai oktatják a zenetáborokban a kisebbeket. Küldetésüknek tekintik a csángó kulturális örökség felélesztését, éltetését és átadását. Ahogy azt Veres Mihaela, a zenekar énekese is megfogalmazta, szívüket, lelküket beleteszik a munkájukba, mert dolgozni és élni is csak így érdemes. Ezt az életérzést szeretnék átadni bármerre is járnak.

A hagyományőrzők új generációja

Nagyné Ferenczy Eleonóra az est szervezője, még az eseményt megelőzően egy különleges kötelékként írta le a kapcsolatot a pusztinaiakkal.

– 2012 óta vagyunk kapcsolatban Nyisztor Ilonával és a Pusztinai Magyar Házzal. A pandémiáig minden évben vendégül látott a város Pusztináról egy-egy gyerekcsoportot, hagyományőrző asszonyokat, akik egy est keretében mutatták be a csángó-magyar programot és a Magyar Ház működését a székesfehérváriaknak. 2020-óta nem tudtak sajnos táborainkban részt venni, de a székesfehérvári tanárokból, kézművesekből álló csoport ezalatt is minden ősszel elutazott Pusztinára hagyományőrző tábort tartani a lelkes csángó gyerekeknek a Csángó Magyarokért Egyesület szervezésében. Reményeink szerint, ez a kapcsolat és a rendszeres támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy felnőtt Pusztinán a hagyományőrzők új generációja, akik jól tájékozódnak az online térben is, és a fiatalokat, időseket egyaránt megszólítva, szakmai tudással felvértezve, de ugyanazzal, talán még a magabiztosabb csángó magyar identitással tudják közvetíteni kultúrájukat, értékeiket, mint szüleik, nagyszüleik. Nagy öröm, hogy idén, a fiatal hagyományőrzők egy ismert csapata – melynek tagjai korábban rendszeres résztvevői voltak a székesfehérvári önkormányzat nyári táborainak –, a Pusztinai Kakasok néven alakult zenekart láthatjuk vendégül – mondta boldogan a szervező.