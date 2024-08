Hagyományos augusztus 20-i ünnepségét tartotta Székesfehérvár kisfaludi közössége is, melyen a lakosok mellett részt vett Róth Péter alpolgármester, Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő, Bódizs Tamás, az Aranybulla Zrt. elnök-vezérigazgatója és Tornyai Gábor, plébános is.

Köszöntőbeszédében Róth Péter az emberi döntések fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta az emberi élet döntések sorozata.

– Szent Istvánnak is voltak döntése, melyeket sokan sokféleképp értelmeznek. Engedjék meg, hogy én is elmondjam a magam értelmezését. Az élet és a népe mellett döntött és, hogy jó volt e döntés annak nem is lehetne ékesebb bizonyítéka, mint az, hogy ma itt lehetünk és rá emlékezünk – hallhattuk az alpolgármestertől.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az ünnepségen felszólalt Bódizs Tamás is, aki a városrésszel kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait. Mint elhangzott a település egyik lakójaként nagyon örül, amiért Kisfalud városrész Székesfehérvárral együtt gyarapodhat és fejlődhet, mindezt pedig úgy, hogy közben megőrzi lakókertes övezetét.

A fentieken túl beszédet mondott még Horváth Miklós Csaba, aki úgy vélekedett Szent Istvánról, mint a legismertebb és a legelismertebb uralkodóról, aki letette államunk alapjait. Az ő tiszteletére tartanak programokat országszerte és itt, Székesfehérváron pedig különösen büszkék lehetünk az ünnepet övező többnapos rendezvényre, a Királyi Napokra, amely már sok-sok éve hagyomány minden év augusztusában.

Az önkormányzati képviselőt követően Tornyai Gábor is megosztotta ünnepi gondolatait, melyben Szent István örökségéről beszélt, valamint arról, hogy milyen ’aprónak’ tűnő cselekvések lehetnek a mi, saját örökségünk. Majd megáldotta a kenyeret és a bort.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az ünnepségen hallhattuk továbbá a Búzavirág Dalkör műsorát és Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét.