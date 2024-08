A tartalom, ami számít

Az első időszak tapasztalatai tehát pozitívak – fogalmazott a szolgáltató: a kukákban ugyanis kevés a nem odaillő hulladék, a szennyezettség mértéke 2-5 százalék között mozog. Kevés tehát az idegen, helytelenül belehelyezett anyag a gyűjtőedényekben, de azért akad benne PET palack, műanyag zacskó, egyéb szelektív hulladék, települési vegyes – azaz kommunális - hulladék.

Mint kiderült, többen fordulnak azzal a kérdéssel a szolgáltatóhoz, hogy milyen hulladék dobható a gyűjtőedénybe. Ennek egyébként könnyű utánajárni, mert az információ világosan megtalálható mind az 5 literes, mind a 120 literes edényeken, de elolvasható a Depónia honlapján és a feol.hu is több alkalommal informálta erről a lakosságot (lásd az írásunkban fellelhető, továbbvezető linkeket).

Ami beledobható és ami nem

De azért itt és most is érdemes megismételni, hogy a konyhai bio-és élelmiszerhulladékot gyűjtő kukában milyen szerves hulladék helyezhető el: például gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézacc, teafű - viszont a filter nem -, fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is. A Depónia hangsúlyozza azonban: nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papírzsebkendőt, pelenkát. Ezek, illetve az ehhez hasonló anyagok ugyanis akadályozzák a biogáz üzemben történő hasznosítást. A biogáz üzemben történő feldolgozást követően megújuló energiaforrásként áramot és hőt állítanak elő, a maradékanyag – magas tápanyagtartalma miatt – kiváló komposztanyagot képez a mezőgazdaság számára.

Még férne bele

A székesfehérváriak tehát, a többi városhoz képest is kiemelkedően jelentős mértékben használják ki ezt a lehetőséget a társasházi övezetekben, de azért még mindig nem elegen – tudtuk meg. A Depónia válaszában ugyanis rámutatott: a gyűjtés során azt tapasztalják, hogy a barna edények telítettsége mindössze 25 százalék körül mozog. Tehát férne még bele jócskán hulladék. A szolgáltató is éppen ezért kéri azt, népszerűsítsük a bio-és konyhai hulladékok külön gyűjtését, mert a háztartásokban a jelenleg gyűjtöttnél sokkal több hasonló hulladék keletkezik, melynek nem a vegyes hulladék között vagy épp nem a csatornában van a helye.