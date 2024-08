Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, a Mezőfalván található könyvtár, a legnagyobb nyári forróságban is várja, a hűsölni és olvasni szerető közönségét, vagy ha valaki esetleg egy filmet is szívesen végignézne, a könyvtár csendjében, azoknak a könyvtármozi program kiváló alkalom lehet. Pénteken a Szociális Intézmény által szervezett "Barátság Tábor" résztvevői látogattak el Könyvtármoziba. A Mátyás az igazságos című összeállítást nézték meg a gyerekek, utána pedig hosszas válogatás és nézelődést követően, lelkesen kölcsönöztek maguknak könyveket. Talán mondanunk sem kell, mennyire fontos hogy a fiatalabb korosztály megismerje nagy királyunk történeteit, és hogy egy ilyen alkalom után, barátságba kerüljenek a könyvekkel is.

Az olvasás csodája

Fotó: A könyvtártól