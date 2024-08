"A tengerszint felett százhatvanhat méter magasban még akkor is fúj a szél, ha a völgyben meg sem rebben a levegő. Akik arrafelé járnak, állítják, a kulcsi Nagy-Debella elnevezésű dombon még a hó is vízszintesen esik. Ideális hely egy szélerőmű építésére" – kezdte írását 2001. március 1-jén a Dunaújvárosi Hírlap. A cikkből az is kiderül, hogy 2000-ben a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán a levegőtisztaság-védelem kategóriában az "Első Magyar Szélerőmű Kft." elnevezésű társaság is részt vett, a dokumentumot szeptember 20-ig kellett benyújtani. 2001. február 2-án a pályázat kiírói meghozták a döntést: a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat címszó alatt beérkezett pályázatai közül támogatásra méltónak ítélték a kulcsi szélerőmű megépítését. "Az első, áramszolgáltatói hálózatba integrált hazai szélerőmű létesítésére összesen 64 millió 984 ezer forint támogatást ítéltek oda a társaságnak. Ennek a felét vissza kell fizetni, másik felét vissza nem térítendő támogatásként könyvelhetik el a beruházók. (A levegőtisztaság védelem kategóriában összesen 726 millió forint támogatást ítélt oda a pályázatok alapján a minisztérium a különböző társaságoknak.)" Az akkori számítások szerint a kulcsi szélerőművet közel 200 millió forintból lehetett felépíteni. 2001 márciusára a szélkerék tartóoszlopának alapja már elkészült, de a munkákat egyelőre nem folytatták – mint írták, a további építéshez nem kellett más, csak pénz. "A minisztérium támogatásáról még nem érkezett meg a tulajdonoshoz a szerződés."

Biztos alapokon a szélerőmű

Két hónappal később, 2001. május 17-én már arról szóltak a hírek, hogy előző nap megérkeztek a szélerőmű alkatrészei Kulcsra. "Óriási kamionok vesztegeltek a Nagy-Debellának nevezett domb tövében, várták a sorukat, egymás után vitték fel a rakományukat a szélfújta dombtetőre. Őrök zárják el az utat a kíváncsiskodók elől, tőlük tudjuk, hogy az óriási szélkerék legkisebb darabja, nevezetesen egy lapátja nyolcezer kilogramm súlyú" – írta meg ugyancsak a Dunaújvárosi Hírlap. A tudósításból az is tudható, hogy nagy titokzatosság övezte a szélerőmű építését, hiszen a helyszínre egyetlen újságírót sem engedtek fel.