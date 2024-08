Az erős szél miatt a ma délutáni Királyok a Belvárosban eseményen az óriásbábok nem vonulnak fel - tájékoztatta a feol.hu-t a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. A felhívás szerint az óriásbábok ezúttal is a Vörösmarty Színház előtt várják rajongóikat, ám onnan nem "sétálnak" át az Országalmához. A felvonuláson a Sub Rosa régizenei együttes muzsikusai és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje tagjai azonban vesznek részt, akik bemutatót is tartanak az Országalmánál, így továbbra is érdemes ellátogatni a helyszínre. A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, az óriásbábokat Szabó Miklós itt mutatja be.